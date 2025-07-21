شروط القبول في التكوين المهني بالمغرب inscription OFPPT للعام الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن فتح باب التسجيل للعام التكويني الجديد 2025/2026، عبر منصتي MyWay وTakwine، ضمن مسارات مختلفة تُناسب كافة المستويات الدراسية. يهدف هذا النظام إلى تكوين مهني فعّال يواكب حاجيات سوق الشغل المغربي.

المستويات المتاحة وشروط القبول

يقدّم المكتب برامج متعددة حسب المؤهل الدراسي والعمر، وتشمل:

مستوى التقني المتخصص:

يتطلب شهادة البكالوريا أو الإجازة، مع معدل جيد جدًا فما فوق، وألا يتجاوز سن المتقدم 30 سنة.

مستوى التقني:

يستهدف من أنهوا السنة الثانية من سلك البكالوريا، بشرط ألا يتجاوز السن 30 سنة، ويخضع القبول لاختبارات أو تقييم أولي.

مستوى التأهيل:

يقبل المترشحين من السنة الثالثة إعدادي، أو ما يعادلها، ويشترط أن يتراوح السن بين 15 و30 سنة.

مستوى التخصص:

مفتوح لحاملي مستوى السادس ابتدائي على الأقل، ويُشترط أن يكون السن بين 15 و30 سنة.

التكوين التأهيلي السريع:

برامج قصيرة المدة مفتوحة لأي شخص يفوق عمره 15 عامًا، وتشترط مستوى دراسي مناسب للتخصص المطلوب.

شاهد أيضًا: التسجيل في التكوين المهني 2025 OFPPT والاستعلام عن القبول.. كيفاش نعرف واش تقبلت؟

خطوات التسجيل والوثائق المطلوبة

التسجيل يتم إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، ويتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التسجيل وإنشاء حساب خاص. تعبئة المعلومات الشخصية واختيار المسار والتخصص والمؤسسة. تحميل الوثائق المطلوبة، مثل بطاقة التعريف الوطنية، شهادة مدرسية أو شهادة النجاح حسب المستوى. دفع مصاريف الملف إلكترونيًا أو مباشرة لدى المؤسسة. تقديم الملف الورقي كاملًا في المؤسسة المختارة خلال فترة إيداع الملفات. انتظار دعوة المقابلة أو القبول النهائي حسب الشروط الخاصة بكل مستوى.

يشمل التكوين المهني مجالات متنوعة كالميكانيك، الكهرباء، السياحة، الحلاقة، الإعلاميات، الفلاحة، البناء، والخدمات، مما يمنح المتدربين فرصًا واقعية للاندماج في سوق العمل بعد التخرج مباشرة.