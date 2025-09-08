وش وضعك؟! تحقق من التأمين الصحي لك ولعائلتك عبر المنصة الموحدة مجلس الضمان الصحي chi.gov.sa

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ن خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي من خلال منصة أبشر تعتبر من أبرز الخدمات الرقمية التي يتم توفيرها من قبل الحكومة السعودية للمقيمين والمواطنين، وتتيح إمكانية التحقق من سريان التأمين الصحي بطريقة إلكترونية دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة.

طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي

يقوم المقيمون بفحص حالة تأمينهم الصحي بطريقة دورية لتجنب أي مشكلات مستقبلية خصوصًا أن انتهاء صلاحية الوثيقة ومن الممكن أن تستعلم عن صلاحية التأمين باتباع بعض الخطوات البسيطة:

أدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

أضغط على أبشر أفراد، وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أنتقل إلى قسم خدماتي التي تجدها أمامك.

اختر الاستعلامات الإلكترونية من القائمة التي تظهر أمامك.

أضغط على خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين فقط.

أدخل رقم الإقامة والرمز المرئي في المكان المخصص.

أضغط على استعلام أو عرض.

تظهر لك رسالة توضح حالة التأمين الصحي سواء كانت سارية أو منتهية.

أهمية متابعة صلاحية التأمين الصحي

إن التحقق المنتظم من سريان التأمين يمنحك الكثير من الفوائد، والتي من أهمها ضمان استمرارية التغطية الطبية لك ولأسرتك دون أي توقف، ويعد من الشروط الأساسية لكي تقوم بتجديد الإقامة، وتتفادى الغرامات أو القيود الحكومية التي من الممكن أن تفرض عند انتهاء صلاحية الوثيقة.

عند ظهور رسالة تشير إلى انتهاء صلاحية التأمين ويجب القيام بالتواصل فورًا مع شركة التأمين لتجديد الوثيقة، والتأكد من تحديث المعلومات الخاصة بالتأمين على منصة مجلس الضمان الصحي.

جدير بالذكر أنه في حال وجود استفسارات أو الحاجة أيضًا للمساعدة ويمكن الاستعانة بزيارة موقع مجلس الضمان الصحي الرسمي، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920001177، ويمكنك أن تستخدم خدمة الدعم الفني المتوفرة ضمن منصة أبشر.