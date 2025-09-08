الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار سعودي فرنسي لتعزيز التعاون الدولي وتعزيز السلام العالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وافقت الأمم المتحدة على مشروع قرار مقدم من السعودية وفرنسا بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة. يهدف القرار إلى تعزيز التعاون بين الدول في مكافحة التحديات العالمية المشتركة مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتنمية المستدامة.

تمت الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة خلال جلسة عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد أشادت الدول الأعضاء بمبادرة السعودية وفرنسا ورحبت بجهودهما في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة.

تعكس هذه الخطوة التزام الدول الأعضاء بالعمل المشترك والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المشترك.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الاستقرار العالمي والسلام الدولي. وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو بناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا للجميع.