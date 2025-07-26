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حظك اليوم برج الميزان الأحد 27 يوليو 2025: التوازن يجلب لك الحظ

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 27 يوليو 2025: التوازن يجلب لك الحظ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يميل الميزان بطبعه إلى البحث عن الانسجام، واليوم وفقًا لما جاء في موقع الخليج 365، تشعر بحاجة قوية لإعادة ترتيب علاقاتك وأولوياتك. رغم بعض التردد، إلا أن حدسك سليم، وسيقودك نحو اختيارات أكثر راحة على المدى البعيد.

الحب يتطلب جرأة

قد تدور مناقشة حاسمة بينك وبين الشريك تضع النقاط على الحروف. الصراحة مفيدة اليوم أكثر من المجاملة. إذا كنت عازبًا، لا تنتظر الإشارة من الآخر، بادر بخطوة بسيطة.

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تقدم على الصعيد المهني

تشهد تطورًا واضحًا في بيئة العمل. أفكارك تجد آذانًا صاغية، وقد تحصل على دعم من شخصية نافذة. اعتمد على أسلوبك الدبلوماسي لكن لا تتنازل عن حقوقك.

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لا تهمل الإشارات الصحية

قد تشعر بتعب طفيف أو قلة تركيز، حاول أن تبتعد عن المشتتات وأن تهتم بالراحة الجسدية. شرب الماء والنوم المنتظم عوامل مهمة اليوم.

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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

https://alkhalij365.co

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