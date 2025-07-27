“مليون ريال و20% من أسهم شركته” رجل أعمال سعودي يثير الجدل بهدايا فلكية لزوجته

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم نشر واحد من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أثارت حالة من الجدل بين جموع النشطاء بالأخص في نطاق المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاحتوائه على تفاصيل هدية من زوج إلى زوجته كان مضمونها هو سبب هذا الجدل.

إذ تبين أن الزوج الذي ظهر في هذا المقطع هو رجل أعمال سعودي يُدعى “هايل الحلواني” وهو صاحب مطعم تقليدي في المملكة وأما زوجته فير معروفة؛ وهو من قرر أن يعلن للجميع عن هداياه لها بسبب مناسبة لم يتم توضحيها.

هدايا هايل الحلواني لزوجته

أما بالنسبة للهدايا التي منحها رجل الأعمال هايل الحلواني فهي ما تضمنت أولًا مبلغ قيمته مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 20% من شركته باسم زوجته، وهذا ما أعلن عنه في المقطع ليقوم بعدها بأداء رقصة الشراكة على حدّ تعبيره.

وهنا انقسمت آراء المتابعين ما بين المباركين لهم ولحالة الحب التي جمعت بين الرجل وزوجته ورغبته في تقديرها بكافة الطرق أمام الجميع، وبين آخرين يرون أن هذا المقطع وتفاصيله لم يكن لهم أي أهمية لدرجة إعلانهم بهذا الشكل.