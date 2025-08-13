قرار مفاجئ.. التعاقد الرسمي مع لؤي العاني في الكرمة العراقي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتقل لاعب الطلبة السابق، لؤي العاني، إلى نادي الكرمة العراقي لكرة القدم في صفقة رسمية تمت اليوم الأربعاء. يبلغ العاني من العمر 28 عامًا، ويأمل النادي بأن يكون إضافة قوية لصفوف الفريق في الموسم القادم.

مسيرة العاني الكروية

يتمتع العاني بخبرة كروية واسعة، حيث لعب سابقًا في الدوري المغربي مع الفتح الرباطي وشباب قنيطرة. عاد إلى العراق وانضم إلى صفوف القوة الجوية والزوراء قبل أن يلعب مع الطلبة في صيف عام 2024. تمت إضافة العاني إلى الكرمة ليعزز خط وسط الفريق، ويتوقع أن يكون له دور كبير في تحقيق طموحات النادي.

صفقات نادي الكرمة الجديدة

تأتي صفقة العاني ضمن خطة الكرمة لتعزيز صفوفه والمنافسة بقوة في الموسم القادم. كما أعلن النادي عن تعاقده مع لاعبين آخرين بارزين مثل أيمن حسين وعلي علوان وإبراهيم سعادة ومحمد أبو حشيش.

طموحات نادي الكرمة للموسم القادم

يسعى نادي الكرمة لتحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل، ويعول على العاني واللاعبين الآخرين الجدد لتحقيق هذا الهدف. تؤكد التعاقدات الجديدة عزم النادي على المنافسة على لقب الدوري العراقي وتحقيق مركز متقدم. من المتوقع أن يكون الموسم القادم شديد المنافسة بين الأندية العراقية بفضل تدعيم الفرق بعناصر جديدة.