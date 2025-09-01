تعلن تجمع القصيم الصحي عن فرص تدريبية في برنامج “تمهير”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم إطلاق برنامج “تمهير” التدريبي في القصيم بالشراكة مع صندوق “هدف”

أعلن تجمع القصيم الصحي عن إطلاق برنامج “تمهير” التدريبي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. الهدف من البرنامج هو توفير فرص تدريبية في مجالات الصحة والإدارة، بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

45 مقعدًا تدريبيًا تتضمن مختلف التخصصات

يوفر البرنامج 45 مقعدًا تدريبيًا، بواقع 5 مقاعد لكل تخصص، وتشمل هذه التخصصات: إدارة مخاطر، إدارة مشاريع، أخصائي موارد بشرية، مترجم، أخصائي علاج طبيعي، وأخصائي علاج وظيفي.

التسجيل متاح حتى 30 سبتمبر 2025

يمكن التسجيل في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2025. يشمل البرنامج مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال، وتأمين ضد مخاطر العمل، بالإضافة إلى دورات تدريبية إلكترونية وشهادة خبرة معتمدة بعد إتمام البرنامج.

شروط المشاركة في البرنامج

يُشير تجمع القصيم الصحي إلى أن البرنامج موجّه لحاملي درجة البكالوريوس من المواطنين السعوديين، على أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية أو سبق له الاستفادة من برنامج “تمهير”.