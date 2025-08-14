توقف فرنسا مراقبًا جويًا بسبب تصريح “فلسطين حرة” لطاقم طائرة إسرائيلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات الفرنسية عن إيقاف مراقب جوي في مطار باريس-شارل ديغول بسبب تصريحه لطاقم طائرة تابعة لشركة “إل عال” الإسرائيلية بعبارة “فلسطين حرة”. وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تم تأكيد صحة الواقعة بعد مراجعة تسجيلات الاتصالات.

وأكد وزير النقل الفرنسي، فيليب تابارو، أن المراقب تم إيقافه مؤقتًا عن العمل، وتم فتح تحقيق تأديبي لمعاقبته بشكل مناسب لخطورة فعلته. وأشار إلى أن تصريحه يعتبر انتهاكًا لقواعد الاتصالات الجوية وواجب التحفظ على الموظفين العموميين.

ووقعت الحادثة صباح الإثنين خلال إقلاع طائرة “إل عال” من مطار شارل ديغول، حيث تم إخطار السلطات الفرنسية من قبل الشركة الإسرائيلية. وتم فتح تحقيق رسمي للوقوف على تفاصيل الحادثة.