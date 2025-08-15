دراسة بريطانية: تكشف عن تحيز غريب ضد الأطباء الإناث.. لكن المرضى ما زالوا يثقون بالأطباء الرجال ذوي المعاطف البيضاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت دراسة بريطانية حديثة عن تحيز غريب ضد الطبيبات، حيث أظهرت مراجعة لـ32 دراسة حول ملابس الأطباء أن المرضى يثقون بالأطباء الرجال ذوي المعاطف البيضاء أكثر من الطبيبات. وفي تفاصيل الدراسة، وجد أن المرضى يرون الأطباء الذكور الذين يرتدون المعاطف البيضاء أكثر احترافية في تخصصات مثل جراحة العظام والجراحة والأمراض الجلدية، بينما كانوا أكثر تقبلاً للملابس الطبية في حالات الطوارئ أو الحالات عالية الخطورة.

وأشارت المراجعة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية “BMJ Open” إلى أن الطبيبات اللواتي يرتدين المعاطف البيضاء يتم اعتبارهن غالباً على أنهن ممرضات أو مساعدات طبيات، مما يبرز تحيزاً جنسياً. وبالنسبة لتفضيلات المرضى خلال جائحة كوفيد-19، فقد تغيرت لتشمل الملابس العملية والصحية، مثل الملابس الطبية وأقنعة الوجه.

ويوصي الباحثون بضرورة تبني قواعد لباس مرنة تتوافق مع تفضيلات المرضى لمختلف البيئات والتخصصات السريرية، مع التأكيد على أهمية معالجة التحيزات وتعزيز المساواة بين المرضى. وبشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على تعقيد تفضيلات المرضى لملابس الأطباء وتأثيرها على تصورات الكفاءة والاحترافية في المجال الطبي.