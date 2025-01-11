الامارات | 5 مناهج تعليمية تستحوذ على اختيارات الطلبة الإماراتيين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير حديث أعدته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، أن هناك خمسة مناهج تعليمية تعد الأكثر إقبالاً بين الطلبة الإماراتيين في دبي، البالغ عددهم 33 ألفاً و210 طلاب، وهذه المناهج هي: «الأميركي، والبريطاني، والبكالوريا الدولية، والبكالوريا الدولية (بريطاني)، والمنهاج الوزاري».

وأفاد التقرير الذي يجسّد مشهد التعليم الخاص في دبي، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على محتواه، بأن إجمالي عدد الطلبة في مدارس دبي الخاصة بلغ 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة، إذ يستحوذ الطلبة الذكور على 51%، مقابل 49% للإناث، يدرسون في 227 مدرسة تقدم 17 منهجاً تعليمياً.

100 جنسية

وأظهر التقرير أن هناك 11 مدرسة خاصة في دبي تحتضن طلاباً ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهناك 42% من المدارس استقطبت 60%، مقابل 32% تحتضن أقل من 30 جنسية، فيما يوجد 26% من مدارس التعليم الخاص في دبي، نجحت في استقطاب طلبة من 31 إلى 60 جنسية.

وقالت التقرير: «بلغ متوسط عدد جنسيات الطلبة في المدارس الخاصة بدبي نحو 53 جنسية من إجمالي عدد الجنسيات في الدولة، البالغ 185 جنسية»، موضحاً أن قائمة الـ10 جنسيات الأكثر انتشاراً بين الطلبة في مدارس دبي الخاصة، تضم الهند في المرتبة الأولى، تليها على التوالي الإمارات، وباكستان، ومصر، والمملكة المتحدة، والأردن، والفلبين، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وسورية.

مناهج متنوعة

وأضاف التقرير: «تمثل تلك الجنسيات 74% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة بدبي، إذ بلغ إجمالي عددهم 294 ألفاً و824 طالباً وطالبة، يدرسون منهاج تعليمية متنوعة بمختلف مدارس الإمارة».

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد المعلمين 27 ألفاً و284 معلماً، إذ تستحوذ المعلمات على نسبة 78% مقابل 22% للمعلمين، ويشكل 11% من إجمالي عدد المعلمين مرحلة ما قبل الابتدائية، مقابل 48% منهم في المرحلة الابتدائية، وبلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 7%، مقابل 37% للمرحلة الثانوية.

قائمة الجنسيات

واشتملت قائمة الجنسيات الـ10 الأكثر انتشاراً بين المعلمين على: الهند، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيرلندا، وسورية، وباكستان، والأردن، والفلبين، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية، إذ بلغ إجمالي أعدادهم في مختلف المدارس 23 ألفاً و14 معلماً ومعلمة، يشكلون نسبة 84% من إجمالي عدد المعلمين في دبي.

وكشف التقرير عن أبرز المؤشرات التي تركز على تحقيقها استراتيجية التعليم 33 في دبي، وأهمها توفير 49 ألفاً و900 مقعد دراسي جديد بمدارس برسوم مرضية في متناول الجميع، وحصول 90% من المدارس على تقييم «جيد» فما فوق في جودة حياة الطلبة.

وركزت المؤشرات على تمكين التربويين الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي، على أن تصل نسبتهم إلى 10% في المدارس بمختلف مناهجها، مع الارتقاء بنسبة رضا أولياء الأمور عن خيارات التعليم المتاحة لتصل إلى 90%، فضلاً عن تخريج الطلبة من أصحاب الهمم في مدارس دبي بنسبة 100%.

. 33.2 ألف طالب إماراتي في مدارس دبي الخاصة.

. 11 مدرسة تستقطب طلبة ينتمون لأكثر من 100 جنسية.