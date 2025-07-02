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الامارات | انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "إمام الفريج"

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

الامارات | انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "إمام الفريج"

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "إمام الفريج" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون أقرب إلى المجتمع، وتزامناً مع عام المجتمع 2025، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي انطلاق النسخة الثانية من مبادرتها "إمام الفريج".

وتستهدف المبادرة الأطفال والشباب المواطنين في أحياء وفرجان إمارة دبي، ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، والتي تستمر حتى 8 أغسطس 2025، وذلك في عدد من المساجد المعتمدة لاستقبال المشاركين ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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