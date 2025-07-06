الامارات | كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد «السائق الخطر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من سلوكيات سلبية يتم رصدها على الطرق خلال فترة الازدحام المروري، من أبرزها قيادة المركبة في «كتف الطريق»، مؤكدة أنه «شريان حياة مخصص لمركبات الطوارئ، والقيادة فيه تعني إعاقة من يحاول إنقاذ الآخرين».

وذكرت في حملتها للتوعية المرورية على منصتها، أنها تستخدم منظومة تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المروري، وهي منظومة السائق الخطر التي ترصد المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها التجاوز من كتف الطريق والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة أمان كافية وغيرها.

وتتركز منظومة «السائق الخطر» في الطرقات في رصد السائقين الخطرين باستخدام نظام الكاميرات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب قانون السير والمرور، فإنه تطبق على مخالفة «التجاوز من ناحية كتف الطريق» غرامة مالية تبلغ 1000 درهم وتسجيل ست نقاط سوداء، فيما تطبق على مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» غرامة مالية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة لمدة 30 يوماً وتسجيل ست نقاط مرورية على المخالف.

ورصدت كاميرات الطرق ودوريات المرور على مستوى الدولة مخالفات عدة يرتكبها بعض السائقين خلال فترات الازدحام على الطرق، من بينها عدم الالتزام بخط السير، والتجاوز من اليمين، والقيادة في كتف الطريق المخصص لمركبات الإسعاف والطوارئ من أجل الهروب من الازدحام المروري.

وحررت إدارات المرور العام الماضي على مستوى الدولة 24 ألفاً و992 مخالفة «تجاوز من ناحية كتف الطريق»، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.

ووزعت المخالفات بين: 7512 مخالفة في أبوظبي، 12 ألفاً و764 مخالفة في دبي، 3934 مخالفة في الشارقة، 363 مخالفة في عجمان، 79 مخالفة في رأس الخيمة، 25 مخالفة في أم القيوين، 315 مخالفة في الفجيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن كتف الطريق ليس طريقاً لقيادة المركبات عليه، داعية السائقين إلى ألا يجعلوا رغبتهم في اختصار دقائق قليلة سبباً في تعطيل من يحاول إنقاذ حياة الآخرين، مشددة على أن كتف الطريق مخصص للطوارئ فقط، لافتة إلى أهمية التزام السائقين بإفساح المجال لمن يحتاجه حقاً.

وأطلقت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني نهاية مايو الماضي حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً» بالتعاون مع دائرة الصحة، ودائرة البلديات والنقل، ممثلةً بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بهدف تعزيز ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين، وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

ودعا القائمون على الحملة السائقين إلى التفاعل مع أدبيات وقيم الحملة لتكون سلوكاً راسخاً في مجتمعنا، ومن ذلك أنَّ كل ثانية في حالات الطوارئ مهمة للاستجابة لحادث سير، أو حريق، أو إسعاف مريض، وأنَّ صوت صافرة الإنذار قد يكون لدى بعض السائقين مجرد صوت عادي، لكنه صوت أمل للآخرين بوصول المساعدة، ولهذا يجب أن يكون السائق أكثر وعياً بعدم التردد واتخاذ القرار بالتحرك فوراً وإفساح الطريق.

وشددوا على أن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحالات الطبية الحرجة، وأن إفساح الطريق ليس فقط لصالح المرضى أو المصابين، بل أيضاً لحماية أطقم الطوارئ الذين يعملون في ظروف خطرة، ويحتاجون للوصول بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث.

وأكدوا أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، وكذلك روح التعاون وتحلي السائقين بحس المسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار والتصرف السريع والحكيم بإفساح الطريق عند رؤية مركبات الطوارئ،

• 24.9 ألف مخالفة «تجاوز من كتف الطريق» حررتها إدارات المرور على مستوى الدولة العام الماضي.