الامارات | جلسة حوارية لمجنّدي الخدمة الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان «المعتقد الشعبي بين الحقيقة والخيال»، عززت من خلالها قيم الولاء والانتماء للوطن لدى مجنّدي الخدمة الوطنية رقم 22، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ممثلة في مكتبة زايد المركزية، وذلك ضمن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الثقافية وهيئات المجتمع.

وتناولت مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتورة عائشة بالخير، محوراً حول المعتقدات الشعبية وأنواعها وجذورها في الثقافة الإماراتية.

وتحدثت رئيسة وحدة البحوث في إدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة، موزة محمد النعيمي، عن أثر التعليم ووسائل التواصل الحديثة في انتشار أو تراجع المعتقد.

واستعرضت الكاتبة والإعلامية شيخة الجابري العلاقة بين الموروث الشعبي والبيئة، ووظيفة المعتقد في المجتمع.

وشهدت الجلسة مشاركة متميزة من الباحث في مجال التراث مصبح الكويتي.