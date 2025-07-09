الامارات | شرطة دبي تضبط صاحب فيديو القيادة المتهورة على كتف الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي من ضبط شاب من جنسية آسيوية، ظهر في مقطع فيديو متعمداً القيادة بطيش وتهور واستهتار بأرواح الآخرين، متجاوزاً المركبات من كتف الطريق بسرعة جنونية، معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم.

وصرح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، بأن الدوريات المرورية باشرت فوراً متابعة المقطع المصور الذي أظهر السائق وهو يقود مركبته بسرعة مُفرطة وتهوّر بالغ.

وأوضح أن هذه السلوكيات الخطرة تُمثّل تحدياً صارخاً للقانون واستهانة بأرواح الناس، مشدداً على أن نشر هذه المقاطع يُحرّض الآخرين على تقليدها، ما يؤدي إلى انتشار مظاهر القيادة المتهورة، مؤكداً أن هذا السلوك الخطر لا يقتصر على كونه مخالفة مرورية جسيمة فقط، بل يُمثّل أيضاً تحريضاً غير مباشر على تكرار هذه السلوكيات من قبل فئات مراهقة أو غير مدركة لخطورة تقليد مثل هذه التصرفات، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه المحتويات يضر بالمجتمع ويُقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة المرورية.

وأضاف أن الفرق المختصة في الإدارة العامة للمرور نجحت في تحديد هوية السائق وضبطه في وقت قياسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما في ذلك حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إضافة إلى إحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشار اللواء سيف المزروعي إلى أن هذه التصرفات تُشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن الإحصاءات المرورية أظهرت أن أكثر من 80% من السائقين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة كالتجاوزات الخطرة والسرعة الزائدة، كانوا طرفاً في حوادث مميتة أو أدت إلى إصابات بليغة.

ودعا أفراد المجتمع إلى دعم جهود الشرطة في تعزيز السلامة المرورية، من خلال الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطرة عبر تطبيق «عين الشرطة»، أو خدمة «كلنا شرطة» وعبر الاتصال على الرقم 901 الخاص بالمكالمات غير الطارئة، مؤكداً أن تحقيق بيئة مرورية آمنة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع مع الجهات المعنية. وأكد أن شرطة دبي مستمرة في توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لرصد المخالفين، ومراقبة الطرق على مدار الساعة، وستواصل حملاتها التوعوية والضبطية بالتوازي، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشدداً على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من تُسوّل له نفسه العبث بأمن الطريق.

اللواء سيف المزروعي:

• %80 من السائقين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، كالتجاوزات الخطرة والسرعة الزائدة، كانوا طرفاً في حوادث مميتة أو أدت إلى إصابات بليغة.