الامارات | 6 مبادرات لدعم استقرار الأسرة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحرص دولة الإمارات على تعزيز تماسك المجتمع من خلال دعم الأسر في كل مرحلة من مراحل تطورها، عبر إطلاق مبادرات تقدم مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأسر الحقيقية، وتدعم الاستقرار الاجتماعي ومسيرة التنمية الوطنية على المدى الطويل.

ورصدت «الإمارات اليوم» ست مبادرات تقدمها دائرة تنمية المجتمع عبر برنامج «نمو»، تم تصميمها لدعم الأسر الإماراتية خلال جميع مراحلها.

سلفة الزواج الميسّر

تهدف مبادرة سلفة الزواج الميسر إلى مشاركة مواطني إمارة أبوظبي أفراحهم وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم في بداية الزواج، عبر منح مواطني الإمارة المقبلين على الزواج سلفة دون فوائد، بقيمة 150 ألف درهم، ليستفيدوا منها في إقامة حفل زفاف يراعي متطلباتهم ويتماشى في الوقت نفسه مع العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ويعفى المستفيدون من المبادرة من دفع مبلغ 50 ألف درهم من السلفة بعد مرور خمس سنوات على الزواج وإنجاب طفلين.

المساكن المؤقتة

تُقدّم مبادرة توفير المساكن المؤقتة للمتزوجين حديثاً مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50 ألف درهم، إذ يمكن أن تصل قيمة المساعدة إلى 75 ألف درهم بناءً على دخل المستفيد الشهري.

وتستمر المساعدة لمدة سنتين، ويمكن تجديدها بحد أقصى أربع سنوات.

دعم الأمهات

تهدف مبادرة الزيارات المنزلية لدعم الأمهات الجديدات إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للآباء والأمهات في الفترة التي تلي مرحلة ولادة الأبناء والعناية بالرضع، والتي تعد إحدى المراحل الجميلة والحساسة في الوقت نفسه بالنسبة للزوجين والمولود، وهو ما يسهم في إرشاد الوالدين لأفضل سبل التعامل مع المولود، وأهمية تعاونهما في رعايته، وضمان الحفاظ على سلامة الأم والطفل.

إجازة الأمومة

تهدف مبادرة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص إلى تمديد إجازة الأمومة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص ومساواتها بمثيلتها في القطاع الحكومي لتصل إلى 90 يوماً، لتعزيز استقرار الأسر الإماراتية، وتمكين الآباء والأمهات من تحمل مسؤولية إنجاب الأطفال ورعايتهم والاهتمام بهم، وهو ما يسهم في ترسيخ استقرار الأسر وزيادة سعادتها ورفاهيتها، كما يسهم في توفير الوقت للأم للراحة ورعاية مولودها والاهتمام بصحته النفسية والجسدية.

سداد نسبة من القروض السكنية

تحرص مبادرة إعفاء المواطنين المستفيدين من سداد نسبة من مبلغ القروض السكنية على خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، بواقع 30 ألف درهم عن المولود الرابع و30 ألف درهم عن المولود الخامس، و40 ألف درهم عن المولود السادس دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض. وتستهدف المبادرة أصحاب الدخول الشهرية ما بين 21 ألفاً و50 ألف درهم.

تمديد فترة سداد القروض السكنية

تتيح هذه المبادرة للمواطن المستفيد من منافع القروض السكنية من أصحاب الدخول الشهرية التي تزيد على 50 ألف درهم، تخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لمدة تسع سنوات، بواقع ثلاث سنوات عن كل مولود إضافي ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس.

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