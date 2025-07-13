الامارات | جامعة الإمارات تُنظّم مسابقة طلابية لتصميم ملصقات التوعية البيئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع النادي الطلابي للكلية، فعالية توعوية حملت شعار «أصوات من أجل الكوكب: ابتكار الطلاب من أجل مستقبل مستدام»، بهدف تعزيز وعي الطلبة بدورهم في دعم الاستدامة البيئية، وتمكينهم من التعبير عن رسائلهم البيئية بأساليب مبتكرة وإبداعية.

وأكد عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة ممثل لجنة الاستدامة في الجامعة، الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها جامعة الإمارات لتعزيز مفاهيم الاستدامة، عبر إشراك الطلبة من مختلف الكليات والتخصصات في أنشطة علمية وتطبيقية تسهم في ترسيخ الوعي البيئي، لافتاً إلى أن الفعالية ركّزت هذا العام على قضية تلوث البلاستيك، باعتبارها من أبرز التحديات البيئية الراهنة التي تهدد النظم البيئية وصحة الإنسان.

وتضمَّنت الفعالية مسابقة للملصقات الطلابية، تناولت موضوعات بيئية متنوّعة، منها: تلوث البلاستيك كقضية محلية، والتصميم من أجل عالم خالٍ من النفايات، والحفاظ على المياه، وأهمية الهواء النقي، والدعوة للتحرك العاجل من أجل مستقبل مستدام. وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 180 من طلبة الجامعة من مختلف الكليات.

واعتمدت لجنة التحكيم في التقييم على معايير ارتباط الملصق بالموضوع البيئي، والإبداع والأصالة، ووضوح الرسالة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتأثير البصري، والملاءمة الثقافية.