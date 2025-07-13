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الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم على دير في ميانمار

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم على دير في ميانمار 1/2
  • الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم على دير في ميانمار 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات - بأشد العبارات - الهجوم الذي استهدف ديراً في قرية لينتالو بمنطقة ساجاينج في ميانمار، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وشعب ميانمار الصديق، في هذا الهجوم الآثم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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