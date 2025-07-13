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الامارات | الإمارات تُدين هجوماً إرهابياً استهدف حافلات في باكستان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تُدين هجوماً إرهابياً استهدف حافلات في باكستان 1/2
  • الامارات | الإمارات تُدين هجوماً إرهابياً استهدف حافلات في باكستان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات في بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، والحكومة الباكستانية، والشعب الباكستاني الصديق، جراء هذه الجريمة النكراء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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