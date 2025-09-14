علي البلوشي: ضمان للعدالة والاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للقانون يُجسد الأهمية الكبرى لدور القانون في بناء المجتمعات المستقرة، كونه الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ومجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية التي يرسّخها النظام القضائي. وأضاف البلوشي، في كلمة له بالمناسبة، أن «سيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية، نتحملها جميعاً تجاه مجتمعنا، لترسيخ العدالة، والشفافية، والنزاهة، في ظل مواصلة الجهود لتعزيز هذه القيم، من خلال تطوير منظومتنا القضائية، ورفع كفاءة كوادرنا القانونية، وتعزيز وعي المجتمع بالقوانين وحقوقه وواجباته، بما يضمن أن يكون القانون حاضراً في كل تفاصيل حياتنا اليومية، وركيزة لمجتمع متماسك ومستقر». وجدد النائب العام لإمارة أبوظبي «التأكيد على الالتزام بالحفاظ على العدالة وتحقيق سيادة القانون، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في المجتمع لإرساء نموذج يُحتذى به في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار».