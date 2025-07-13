الامارات | «الخارجية» والحرس الوطني يُنفّذان مهمة إسعاف جوي من سلطنة عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وسفارة دولة الإمارات في مسقط، مهمة إسعاف جوي لمصابين إماراتيين، إثر تُعرّضهم لحادث مروري بليغ أثناء وجودهم في سلطنة عُمان الشقيقة، نتجت عنه إصابات بليغة وحالات وفاة.

وبتعاون ودعم من السلطات العُمانية، نُقل المصابون عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة لاستكمال العلاج، بعد تلقيهم الرعاية الأولية في السلطنة.

وأعربت وزارة الخارجية وقيادة الحرس الوطني عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

كما أشادت الوزارة بالتعاون الكبير من السلطات العُمانية، ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في مسقط، ما أسهم في إنجاح مهمة الإسعاف الجوي.

وجدّدت دعوتها إلى جميع مواطني الدولة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل والسفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، والحرص على التقيد بالسرعة المحددة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.