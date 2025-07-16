الامارات | إذا كنت مدير مدرسة خاصة.. تعرف إلى اشتراطات اعتماد الإعلان لمؤسسة تعليم عام خاصة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم 6 اشتراطات لاعتماد إعلان مؤسسة تعليم عام خاصة في إمارات "عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة" حيث تعمل تحت إشراف ومتابعة الوزارة.

موافقة مسبقة

رصدت «الإمارات اليوم» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم، تفاصيل خدمة «طلب اعتماد إعلان مؤسسة تعليم عام خاصة»، التي تتيح للمؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من الوزارة التقدم بطلب للحصول على موافقة مسبقة لنشر إعلاناتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية واضحة تهدف إلى ضبط المحتوى الإعلامي المرتبط بالقطاع التربوي، وضمان توافقه مع المعايير القانونية والمهنية.

الهوية المؤسسية

وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي، تشترط الوزارة أن لا يتضمن الإعلان اسم الوزارة أو شعارها، بأي صيغة كانت، حفاظاً على الهوية المؤسسية ومنعاً لأي استخدام قد يوحي بارتباط رسمي مباشر بمحتوى الإعلان. كما يُشترط على المؤسسة التعليمية إرفاق نسخة من الإعلان المطلوب اعتمادُه بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميغابايت لكل وثيقة.

موافقات واضحة

وتنص الشروط المنشورة أيضاً على ضرورة الحصول على موافقات واضحة من أصحاب الحقوق المتعلقة بالإعلان، وتشمل موافقة أولياء الأمور في حال تضمن الإعلان صوراً للطلبة، وموافقة الأشخاص الظاهرين في الإعلان، إذا كانت الصور لأفراد من غير الطلبة، وموافقة الجهة المالكة للصور أو المواد المستخدمة، في حال كانت الصور مأخوذة من مواقع إلكترونية أو مؤسسات أخرى.

حماية الحقوق

وتؤكد هذه الضوابط حرص الوزارة على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وصون خصوصية الطلبة والمشاركين في المواد الإعلامية، إلى جانب ضمان التزام المؤسسات التعليمية بقواعد النشر المهني واحترام الملكية الفكرية.

تنظيم العلاقة

كما تمثل هذه الخدمة جزءاً من جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم العلاقة الإعلامية بين المؤسسات التعليمية والجمهور، وضمان أن تعكس الإعلانات المنشورة صورة إيجابية ومنضبطة للقطاع التعليمي الخاص في الدولة.

شروط تفصيلية

ومع وجود هذه الخدمة ينبغي على المدارس الخاصة التي تعمل تحت اشراف الوزارة الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"التربية" والاطلاع على الشروط التفصيلية المتعلقة بهذه الخدمة، قبل الشروع في إعداد أو نشر أي مواد دعائية أو ترويجية، لتفادي التأخير أو رفض الطلب بسبب عدم استيفاء المتطلبات.