الامارات | مدارس حكومية تُفعّل «إعادة تدوير الكتب» حتى نهاية يوليو الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدارس حكومية في إمارات الدولة تفعيل مبادرة «إعادة تدوير الكتب» للعام الأكاديمي 2024-2025، لدعم الجهود الوطنية في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية.

وحددت إدارات المدارس فترة تسليم الكتب المعاد تدويرها حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تُسلم في المدرسة يومَي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأفادت في مخاطبات لأولياء الأمور بأن المشاركين في المبادرة سيحصلون على شهادات، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة، ودعم أهدافها البيئية والمجتمعية.

ودعت المدارس أولياء الأمور والطلبة إلى التفاعل مع المبادرة، التي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في الحفاظ على البيئة، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال العمل التطوعي والتعاون المثمر بين المدرسة وأولياء الأمور.

وتستهدف المبادرة طلبة المدارس الحكومية في جميع المراحل الدراسية والميدان التربوي والمجتمع، في إطار دعمها لاستراتيجية الدولة للتنمية الخضراء، وتسهم في تحقيق متطلبات محور «البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة» ومبادرة التحوّل الرقمي في الدولة، من خلال الإدارة الأمثل للكتب المدرسية المستخدمة ومخلفاتها والتخلص الآمن منها بإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها لإعادة تصنيعها وصولاً إلى الهدف «صفر» أوراق في المؤسسة والمدارس. ويتركز دور مديري المدارس على تحفيز الطلبة على المشاركة، وتخصيص مكان لجمع وتخزين الكتب، وتكليف شخص أو فريق لمتابعة عملية التسليم.