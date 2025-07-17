الامارات | الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء.. وتدين التصعيد الإسرائيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سورية، مؤكدة أهمية التهدئة وحماية المدنيين، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة التصعيد الخطر في جنوب سورية، واستنكرت بشدة الغارات الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سورية وتهديد أمنها واستقرارها، وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سورية وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.