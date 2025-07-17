الامارات | رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، أمس، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا، التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، وذلك في إطار «زيارة دولة» قام بها سموه إلى تركيا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان ما يلي:

• اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنّفة.

• مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.

• مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة.

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.

• مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة.

• مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية.

وتبادل المذكرات والاتفاقيات - خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة - من جانب دولة الإمارات: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد مبارك المزروعي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، فيما تبادلها من الجانب التركي: وزير الدفاع، يشار غولر، ونائب وزير الخارجية، نوح يلماز، ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، محمد فاتح كاجر.