الامارات | «الفارس الشهم 3» تُعلن بدء تحميل سفينة «خليفة» الإنسانية لدعم غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» بدء تحميل سفينة «خليفة» للمساعدات الإنسانية رقم (٨)، أمس، بميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي، التي ستتجه إلى ميناء العريش بمصر، بعد الانتهاء من عملية التحميل، تمهيداً لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتحمل السفينة شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان. وتشمل الشحنة مواد غذائية متنوعة، من بينها طرود غذائية جاهزة ومستلزمات تشغيل المطابخ الشعبية والمخابز الميدانية، إضافة إلى مستلزمات الإيواء مثل الخيام، والحقائب الإغاثية، والملابس، والفرش، والطرود الصحية المخصصة للعائلات والأطفال.

كما تضم السفينة مستشفى ميدانياً متكاملاً بتخصصات عدة، إلى جانب سيارات إسعاف، وأدوية ومستلزمات طبية حيوية، إضافة إلى صهاريج مياه مخصصة للشرب لتأمين المياه النظيفة للمناطق المتضررة، وتأتي هذه الشحنة في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزام الدولة بنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين.