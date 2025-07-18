الامارات | إعلان نتائج امتحانات الإعادة لطلبة التعليم المستمر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التعليم المستمر المتكامل، اليوم الجمعة، عن صدور نتائج امتحانات نهاية العام الفرصة الثانية لطلبة التعليم المستمر بمختلف مساراته، داعية الطلاب إلى التحقق من نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://student.ese.gov.ae، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب.

الدعم الفني

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم توفر اسم المستخدم أو كلمة المرور، يُرجى التواصل مع موظفي الدعم الفني على الرقم (067017100)، ثم اختيار رقم (1) للتحدث باللغة العربية، تليه الخطوة باختيار رقم (2) لخدمة الطلبة وأولياء الأمور، ثم رقم (5) للوصول إلى الموظفة المختصة. ويُطلب من المتصلين تزويد الموظف برقم الهوية لتحديث البيانات، ليتم بعدها إرسال بيانات الدخول عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني: [email protected].

الدور الثالث

أكدت الوزارة أن ظهور علامة (–) في النتيجة تعني أن الطالب لم يجتز المادة، وسيخضع الطالب الراسب في مادة واحدة أو أكثر، أو ممن لم يتمكنوا من دخول الامتحانات بعذر مقبول، لامتحانات الدور الثالث المقررة في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان جدولها لاحقاً.

الرسوب في مادة

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن الرسوب في مادة يعني عدم اجتياز الطالب لها، ما يستوجب خضوعه لامتحانات الدور الثالث إذا لم ينجح في الدور الثاني، مؤكدةً عدم وجود مجال لتظلمات أو مراجعة الدرجات، وأن الفرصة الأخيرة ستكون مع نهاية شهر أغسطس، حسب جدول الدور الثالث المقرر الإعلان عنه قريبا.

فرص متعددة

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم العملية التعليمية وتوفير فرص متعددة للطلبة لتحقيق النجاح، مع الالتزام بضوابط واضحة تضمن العدالة والشفافية في تقييم الأداء الأكاديمي.