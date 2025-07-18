الامارات | رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر

الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"،  حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويوك رئيس المجر ومعالي فيكتور أوربان رئيس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية والثقافية. وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما."

