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الامارات | إعلان نتائج امتحانات الإعادة لطلبة التعليم المستمر

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محمد إبراهيم - دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | إعلان نتائج امتحانات الإعادة لطلبة التعليم المستمر 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات الإعادة لطلبة التعليم المستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم المستمر المتكامل، أمس، صدور نتائج امتحانات نهاية العام، الفرصة الثانية لطلبة التعليم المستمر بمختلف مساراته، داعية الطلاب إلى التحقق من نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://student.ese.gov.ae، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب. ودعت الطلاب - في حال عدم توافر اسم المستخدم أو كلمة المرور - إلى التواصل مع موظفي الدعم الفني وتزويدهم برقم الهوية لتحديث البيانات.

وأكدت أن ظهور علامة (-) في النتيجة يعني أن الطالب لم يجتز المادة، وسيخضع الطالب الراسب في مادة واحدة أو أكثر، أو من لم يتمكنوا من دخول الامتحانات بعذر مقبول، لامتحانات الدور الثالث، على أن يتم إعلان جدولها لاحقاً.

وشددت على عدم وجود مجال لتظلمات أو مراجعة الدرجات، وأن الفرصة الأخيرة ستكون مع نهاية أغسطس، حسب جدول الدور الثالث.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تنظيم العملية التعليمية، وتوفير فرص متعددة للطلبة لتحقيق النجاح، مع الالتزام بضوابط واضحة تضمن العدالة والشفافية في تقييم الأداء الأكاديمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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