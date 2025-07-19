الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة طويلة مع المرض

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة طويلة مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بلقب "الأمير النائم"، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت قرابة 20 عاماً، وذلك وفق ما أوردته قناة "الإخبارية" .
وكان الأمير قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث مروري أليم، وظل طيلة هذه السنوات تحت الرعاية الطبية في حالة لاقت تعاطفاً واسعاً داخل المملكة وخارجها.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه غداً الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

