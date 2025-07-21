الامارات | "هيئة المعرفة" تكشف عن أجندة برامج الصيف التعليمية للطلبة بمختلف الأعمار‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن أجندة برامج الصيف التعليمية للطلبة بمختلف الأعمار في مدارس دبي الخاصة والبالغ عددهم 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة، إذ إبرام أبرمت شراكات استراتيجية متعددة لتقديم مجموعة متنوعة من المخيمات الصيفية والبرامج التعليمية الشاملة التي تستهدف الطلبة من مختلف الأعمار والمهارات.

مبادرات نوعية

وقالت الهيئة في تصريحات لوسائل الإعلام إن هذه المبادرات النوعية، يأتي دعماً لأهداف حملة وجهات دبي الصيفية، التي ينظّمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتماشياً مع استراتيجية دبي للتعليم 33، التي تُعلي من شأن التطوير الشخصي والمهني المستمر لطلبة من مختلف الأعمار.

تجارب تعليمية

وأفادت بأن البرامج الصيفية المدعومة من الهيئة تركز على توفير تجارب تعليمية وثقافية غنية ومتاحة لجميع الطلبة خلال العطلة الصيفية.

جودة الحياة

قالت ريم وليد، رئيس قسم تطوير المهارات وجودة حياة الطلبة بالإنابة في الهيئة: "تعكس المبادرات الصيفية التزام الهيئة المتواصل بدعم التعلُّم مدى الحياة وتعزيز تطور مجتمعنا. وسواء أكانت الشراكة من خلال برامج ريادة الأعمال المبتكرة، أو الأنشطة الشاملة، أو فرص التدريب المتميزة، نحن فخورون بالعمل مع شركائنا لتقديم فرص تمكّن الطلبة في جميع مراحل رحلتهم التعليمية والحياتية."

انسجام وثيق

وأضافت: "تنسجم هذه البرامج بشكل وثيق مع استراتيجية التعليم 33، التي تهدف إلى إلهام عقلية النمو المستمر لدى طلبتنا، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتميز والازدهار، ليس فقط في بيئة المدرسة، بل في جميع جوانب الحياة المستقبلية.

أثر إيجابي

كما نعتزّ بأن تكون هذه المبادرات مواكبة لأهداف حملة #وجهات_دبي الصيفية، بما لها من أثر إيجابي في إثراء فترة العطلة الصيفية بأنشطة متنوعة ومفيدة".

مخيم صيفي

واوضحت الهيئة أن المبادرات والبرامج المدعومة من الهيئة تضم المخيم الصيفي "في بيتنا رائد" لدعم ورعاية جيل جديد من المبتكرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

روح الإبداع

كما تدعم الهيئة، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشاركة الطلبة في المخيم. بهدف تعزيز روح الإبداع والعمل الجماعي وتطوير فكر ريادة الأعمال لدى الجيل القادم من القادة.

تجربة عملية

وافادت بأن المشاركين سيخوض تجربة عملية متكاملة بمشاركة أفراد العائلة، يتعلمون خلالها كيفية تطوير تطبيقات عملية تعكس أفكارهم الريادية. وسيتبع ذلك فرصة لتقديم مشاريعهم الناشئة أمام لجنة مختصة، والسعي للحصول على التمويل اللازم لتحويل أفكارهم إلى واقع.

برنامج "تدرّب في دبي"

وقالت الهيئة إن برنامج "تدرّب في دبي" أحد مبادرات التغيير المحورية ضمن استراتيجية التعليم 33، ويهدف إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي D33.

ويوفر البرنامج فرص تدريب عملي في مؤسسات رائدة مثل مجموعة شلهوب، شركة بي دبليو سي وشركة إستراتيجي أند، مما يتيح للمواهب الشابة اكتساب المهارات اللازمة للنجاح المهني والإسهام في تطوير بيئة العمل.

فرجان دبي

وأشارت إلى مخيم "فرجان دبي" الصيفي الموجّه للأطفال من عمر 4 إلى 15 سنة، ويمزج بين الترفيه والتعليم والانغماس الثقافي، يقوده شباب إماراتيون مبدعون، ويقدم ورش عمل لبناء المهارات في مجالات الفنون والرياضة وريادة الأعمال، مع ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة.

كما يتضمن أنشطة تفاعلية مثل التعرف على خدمات الطوارئ وتشغيل مشاريع طلابية صغيرة.

أصحاب الهمم

وأكدت الهيئة أن برنامج "نادي دبي لأصحاب الهمم" الصيفي الشامل يمتد من 23 يونيو إلى 1 أغسطس 2025، ويقدم أنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم.

ويدعم البرنامج دمجهم المجتمعي ويعزز مهاراتهم الفردية، بالإضافة إلى توفير خدمات تسهيلية مثل مترجمي لغة الإشارة. يأتي ذلك انسجاماً مع أهداف "عام المجتمع 2025" في دولة الإمارات، ولتمكين فرص تعليمية شاملة لكافة الطلبة.

حملة توعوية لصيف مثمر

واعلنت الهيئة عن إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الطرق المثلى لاستثمار الطلبة لعطلتهم الصيفية.

وتتضمن الحملة قصصاً ملهمة ونصائح عملية لأولياء الأمور، مع التركيز على الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تحفز التعلم والمتعة في آن واحد، مما يوفر تجارب صيفية متوازنة تعزز التطور الشامل للطلبة.