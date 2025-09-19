عهود الرومي: تسخير الذكاء الاصطناعي لتحـفيز الإنتاجية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات تؤمن باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل المختلفة، لتحفيز الإنتاجية والغاية، والكفاءة والإبداع، وتعزيز النمو المستدام في بيئة العمل، وأن مستقبل الموارد البشرية يعتمد على العمل المشترك بين الأجيال الشابة والذكاء الاصطناعي لصياغة نماذج جديدة تشكّل مستقبل الموارد البشرية في منظومة تتجاوز إدارة الأفراد إلى تمكينهم.

جاء ذلك، في كلمة بعنوان «صناعة مستقبل العمل: التكنولوجيا بروحٍ إنسانية»، افتتحت بها معاليها أعمال المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الأميركية لإدارة الموارد البشرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، الذي نظم بدبي، برعاية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بمشاركة أكثر من 400 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في المجالات المرتبطة بقطاعات المواهب والموارد البشرية والتكنولوجيا، وتم خلاله تكريم أكثر من 30 من الكوادر الإماراتية المتميزة من خريجي البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية في مختلف المجالات، والإعلان عن إطلاق شراكة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وجمعية إدارة الموارد البشرية في المجالات المرتبطة بتطوير المواهب والموارد البشرية.

ويهدف المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «صياغة مستقبل العمل: الإنسان والغاية والإمكانات»، إلى إعادة رسم ملامح قطاع العمل في عالم يشهد تطورات متسارعة، وتمكين مؤسساتٍ أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

وقالت معالي عهود الرومي: إن تنظيم المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 في دولة الإمارات، يعكس ما تمثله من مختبر حي للابتكار والتقنيات المتقدمة، وقوة الموهبة البشرية في تشكيل المستقبل.

وأضافت: أن العالم يواكب حالياً جيلاً أكثر تقدماً من الذكاء الاصطناعي هو «الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء»، وهي أنظمة تنفذ المهام بصورة مستقلة، مؤكدة أن أثر هذا القطاع الناشئ سيشكل أثراً تحولياً جذرياً، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات بدأت رحلتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الموارد البشرية، إذ أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مساعد الموارد البشرية الأول من نوعه، الذي يقدم أكثر من 100 خدمة وإجراء، ويعيد صياغة ورسم قطاع الموارد البشرية في الحكومة.

وأكدت أن على الحكومات الاستثمار في التعلم مدى الحياة، وأن حكومة الإمارات واكبت هذا الواقع بتطوير وإطلاق منصة «جاهز» لمهارات المستقبل، التي طورت مهارات أكثر من 65 ألف موظف حكومي في 51 جهة، بأكثر من مليون ساعة تعلم ضمن 200 مساق في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والرقمنة والاستدامة.

من جهته، أكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن قطاع العمل يتغير بوتيرة غير مسبوقة، إذ سيواجه 44% من العاملين تحدي تقادم المهارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وبحلول عام 2030 ستظهر ملايين الوظائف الجديدة.

معرض

بالتزامن، شهد معرض الموارد البشرية المصاحب لأعمال المؤتمر، مشاركة واسعة لأكثر من 40 عارضاً من نخبة الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية والمواهب.

شراكة في التطوير

وضمن أعمال المنتدى وقع فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون مع أشال خانا الرئيسة التنفيذية لجمعية إدارة الموارد البشرية في الهند وآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

وتغطي مذكرة التفاهم، التعاون في مجالات برامج التنمية المهنية والتعليمية، والشراكة في المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الجانبان، وأي مواضيع أخرى ذات علاقة بتطوير الموارد البشرية.