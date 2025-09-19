تفاهم بين «شروق» و«خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» لتعزيز حماية الطفل

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، في بيت الحكمة بالشارقة، لتوحيد الجهود في خدمة الرسالة الإنسانية للمؤسسة وتعزيز حضورها المجتمعي. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رسالة المؤسسة التي تأسست بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتخليد الإرث الإنساني للمغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، من خلال حماية الأطفال حول العالم من مخاطر الاستغلال بجميع أشكاله، وتمكين المجتمعات التي تواجه ظروفاً استثنائية. وقّع المذكرة كل من: أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، ولوجان مراد، مديرة المؤسسة، بحضور ممثلين عن الجانبين، وعدد من الشركاء، تأكيداً على الالتزام المشترك بتحويل الإمكانات المؤسسية إلى أثرٍ إنساني متنامٍ. وأكد أحمد عبيد القصير أن الأطفال هم جوهر مستقبلنا وحمايتهم مسؤولية لا يمكن أن تتوقف عند حدود.