الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

طالب قرّاء بتطبيق منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد في أبوظبي (120 كم)، مشيرين إلى أن البعض يسير على المسار الأيسر بسرعات أقل من 100كم، على الرغم من أن سرعة الطريق 140كم، لافتين إلى أن هذا الأمر يسبب استياء للآخرين، ويُبطئ الحركة المرورية على هذا الطريق.

أسعار

تعجب قارئ من التفاوت الكبير في أسعار المنتجات بين محطات البترول المختلفة والبقالات الخارجية، والارتفاع المبالغ فيه ببعض المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال الصغار.

عروض

لاحظ البعض أنه في أيام العروض الترويجية ترفض مطاعم ومحال تجارية عدة في بعض الإمارات، استخدام «فزعة» و«إسعاد» لحاملي هذه البطاقات، واقتصار استخدامها إلى ما بعد الانتهاء من العروض، ما سبب إزعاجاً شديداً لحامليها، وعدم الاستفادة منها.

مواقف

طالب سكان بمنطقة المطار في أبوظبي بتخطيط المزيد من مواقف السكان، نظراً إلى وجود نقص كبير في المواقف، ما يضطرهم إلى البحث عن مواقف حتى ساعات متأخرة من الليل بلا جدوى.

طريق

قال سائقون على «طريق الإمارات العابر» في دبي إن الطريق يضم ستة مسارات، ويُعدّ من الطرق السريعة والحديثة، وتسير عليه مئات المركبات يومياً، مطالبين برفع سرعة الطريق من 110 إلى 120 كم، لتخفيف الازدحام عليه، وسرعة انسيابية الطريق.