الامارات | جامعة عجمان تُطلق "مسار للتميّز المهني" لتأهيل الطلبة لسوق العمل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة عجمان "مسار للتميّز المهني"، النموذج الأول من نوعه في قطاع التعليم العالي بالدولة، والذي يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم تأهيل الطلبة لمتطلبات المستقبل المهني. ويُعد هذا الإطار الاستراتيجي الشامل نقلة نوعية تتجاوز الدور التقليدي لمكاتب الخدمات المهنية، من خلال تقديم منظومة مترابطة تدمج بين المسار الأكاديمي والاستعداد العملي، في رحلة تبدأ من لحظة الالتحاق بالجامعة وتستمر لما بعد التخرج.

ويأتي "مسار للتميّز المهني" كمنظومة متكاملة مصممة لمرافقة الطلبة والخريجين عبر مختلف مراحل تطورهم الأكاديمي والمهني، بدءًا من التوجيه المهني المبكر وصقل المهارات الأساسية، والإرشاد المستمر، وآليات التواصل المباشر مع جهات التوظيف، وصولًا إلى إنشاء شبكات التشبيك المهني بين الخريجين، ليقدم بذلك تجربة متناغمة ومتكاملة الأبعاد تُعزز قدرة الطلبة على تحقيق التوافق بين تطلعاتهم وبين الفرص الحقيقية المتاحة في ميادين العمل.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة الرائدة، قال مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير: "يجسّد "مسار" فلسفة جامعة عجمان الراسخة بأن إعداد الطلبة للمستقبل يتطلب ما هو أبعد من التفوق الأكاديمي، بل يستدعي بيئة تعليمية متكاملة تنصهر فيها عناصر الهدف والتأمل، إلى جانب الاحتكاك المباشر بالواقع العملي ضمن نسيج التجربة التعليمية. ومن خلال هذا النموذج، نطمح إلى تخريج أفراد لا يتمتعون فقط بالكفاءة المهنية، بل يتّسمون أيضًا بالتفكير العميق والقدرة على القيادة والحس القوي بالمسؤولية تجاه المجتمع".

ويمثل إطلاق "مسار" علامة فارقة في رؤية جامعة عجمان الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ التطوير المهني كركيزة جوهرية في صلب المنظومة التعليمية. وقد أثمر هذا التوجه عن تبوء الجامعة مكانة مرموقة على الخارطة العالمية، حيث حققت المرتبة الثالثة على مستوى دولة الإمارات في مؤشر "سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل"، وفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، مما يعكس تركيزها المستمر على تخريح كفاءات تلبي تطلعات سوق العمل.

ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031" ورؤية "عجمان 2030"، اللتين تُعليان من شأن تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكين الشباب لقيادة التحول التنموي في مختلف القطاعات. ويُسهم "مسار" في هذا السياق عبر تمكين الطلبة والخريجين من تطوير مهارات التكيف والابتكار والقيادة، دعماً لأولويات التنمية الشاملة والمستدامة. ويسهم "مسار"، من خلال تعزيز قدرات الخريجين على التكيف والابتكار والقيادة، في تحقيق أولويات الدولة المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة.

ويقدم "مسار"، على امتداد المسيرة الأكاديمية للطالب، إطارًا توجيهيًا يبدأ باستكشاف الميول المهنية في وقت مبكر، ويُتيح فرص الانخراط في بيئات العمل القطاعية خلال الدراسة، ثم يقدّم إرشادًا متخصصًا مع اقتراب التخرج. كما يستمر في دعم الخريجين بعد التخرج من خلال الإرشاد المهني وفرص التطور الوظيفي، مما يعزز الروابط المستمرة بين الجامعة وخريجيها.

وتتمثل إحدى أبرز سمات "مسار" في تركيزه على بناء روابط مهنية ذات قيمة مضافة، من خلال تعزيز التعاون بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والخريجين وقادة القطاعات المختلفة. ويُسهم ذلك في إتاحة فرص للتجربة الواقعية عبر معارض التوظيف، والمشروعات التطبيقية، والتحديات الاستشارية، والندوات التفاعلية مع الخبراء، مما يُنمي المهارات التقنية ويعزز ما يُعرف برأس مال العلاقات، بوصفه أحد أبرز ركائز النجاح المستدام.

ويعزز "مسار للتميّز المهني" مكانة جامعة عجمان كمؤسسة أكاديمية رائدة ذات رؤية استشرافية تضع تمكين الطلبة في صلب رسالتها. ويعكس هذا التوجه بُعدًا استراتيجيًا في قطاع التعليم العالي، يرتكز على إتاحة الفرصة للخريجين لرسم مسارات مهنية مدروسة، والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.