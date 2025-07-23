الامارات | 28 جهاز خدمة ذاتية للموظفين بشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي 28 جهاز خدمة ذاتية للموظفين «كيوسك»، وذلك في مقر القيادة العامة، والإدارات العامة، ومراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، ومدارس حماية، ونادي الضباط، بهدف التيسير على الموظفين للحصول على 70 خدمة خاصة بالموارد البشرية بطريقة ذكية، وعلى مدار الساعة.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن أجهزة الخدمة الذاتية (كيوسك) تعد واحدة من مبادرات عدة تنفذها الإدارة العامة للموارد البشرية من أجل تيسير خدمات الموارد البشرية للموظفين في كل أماكن وجودهم، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد الموظفين، إلى جانب توفير الخدمات لهم بطريقة ذكية.

وأضاف أن أجهزة الخدمة الذاتية تحقق ثلاثة أهداف رئيسة، تشمل تلبية احتياجات الموظفين في الحصول على الخدمات الخاصة بهم بسهولة ويسر، وتطوير الخدمات الذاتية من بشرية إلى ذكية، وإسعاد الجمهور الداخلي لشرطة دبي.

وأشار إلى أن الأجهزة ستُسهم في تلبية جميع الخدمات لموظفي القوة بطريقة ذكية بواسطة استخدام الهوية الإماراتية أو عبر الرقم الوظيفي، مؤكداً أن لهذه الأجهزة فوائد إيجابية من حيث خفض عدد الكوادر البشرية العاملة على تقديم الخدمات للموظفين، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي، وفي يوم عمل واحد.

وأوضح أن الحصول على الخدمة لا يتطلب سوى استخدام بطاقة الهوية عبر وضعها في جهاز الـ«كيوسك».