مؤتمر "نحن الاحتواء" يعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

23 يوليو 2025 11:53

تواصل إمارة الشارقة استعداداتها لاستضافة "المؤتمر العالمي2025 نحن الاحتواء"، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانيّة خلال الفترة من 15 حتى 17 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية وبدعم من شركاء المدينة الاستراتيجيين.

ويضم برنامج المؤتمر الرسمي 83 جلسة عمل موزّعة على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى فعاليات محورية تسبق الافتتاح الرسمي تشمل، قمة المناصرين الذاتيين بمشاركة 280 مناصرًا من مختلف الدول وتعقد يوم 14 سبتمبر، وقمة الأسر التي تجمع 140 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في اليوم ذاته.

ويعد المؤتمر الحدث الأبرز لمنظمة الاحتواء الشامل الدولية، ويُعقد مرة كل أربع سنوات منذ عام 1963، حيث تنقّل في محطاته السابقة بين المملكة المتحدة والمكسيك وأستراليا وكينيا، ويعكس تنظيمه في الشارقة ثقة المجتمع الدولي بالدور الريادي الذي تضطلع به الإمارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستقطب المؤتمر هذا العام مشاركة واسعة من القارات الخمس تمثل، منظمات المناصرة الذاتية، ومنظمات الأسر، ومقدمي الخدمات الصحية والتعليمية، والمؤسسات الاجتماعية، والشركات الدامجة، والمنظمات التنموية، إلى جانب قادة حكوميين وخبراء سياسات من أنحاء العالم.

ويُبرز شعار المؤتمر "نحن الاحتواء" روح العمل الجماعي، إذ يتيح المؤتمر للمناصِرين الذاتيين وهم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية الذين يتحدثون عن حقوقهم بأنفسهم، ليكونوا في صدارة الجلسات والنقاشات، ويعبّروا عن تجاربهم وتطلعاتهم مباشرة أمام صانعي القرار، إذ تعمل منظمات المناصرة الذاتية على تمكين هذه الفئة لضمان سماع صوتها بوضوح.

وقالت سـو وسينسون رئيس منظمة الاحتواء الشامل الدولية، إنّ انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر للمنظمة في إمارة الشارقة، يُمثّل محطة مفصلية في مسيرة العمل من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كونه يُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأوضحت أن هذه الشراكة تجسّد نموذجًا فاعلاً لما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الجهود الإقليمية مع الحركة العالمية تحت راية هدف مشترك، يتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مجتمعاتهم.

ويركّز المؤتمر على عدة محاور تتعلق بتنظيم وتفعيل جهود المناصرة الذاتية وتدريب المناصرين على مهارات التواصل والتأثير وبناء الوعي داخل الأسر ونقل أصوات المشاركين إلى صناع القرار، فضلاً عن دعمهم في أوقات الأزمات الصحية والطبيعية والحروب وتعزيز الصحة النفسية والبحث في مصير الأشخاص ذوي الإعاقة بعد وفاة الوالدين، إضافة إلى دعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويعزز المؤتمر المكانة العالمية لإمارة الشارقة بمناصرة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام، وإبراز جهودها في التأثير الإنساني و الحقوقي، ويجسد انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك من أجل تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمعات، وتوسيع مفهوم الاحتواء ليشمل كافة أبعاد الحياة الاجتماعية.

وتضم منظمة الاحتواء الشامل الدولية أكثر من 200 منظمة عضو من 115 دولة موزّعة على خمس مناطق رئيسية تشمل: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ثماني دول و11 مؤسسة"، وأوروبا "16 دولة و 20 مؤسسة"، وأفريقيا "14 دولة و 19 مؤسسة"، والأميركتين "16 دولة و 34 مؤسسة"، وآسيا والمحيط الهادئ "10 دول و 23 مؤسسة" ، وتُعد المنظمة الممثل الرسمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وعائلاتهم أمام الأمم المتحدة والمحافل العالمية.

ويسلط المؤتمر الضوء على نجاحات شبكة الاحتواء الشامل الدولية خلال العقود الماضية مثل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتبني أهداف التنمية المستدامة في 2015، ونجاح أعضائها في تعديل القوانين الوطنية في بلدانهم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل المؤتمر خطوة جديدة نحو تحقيق الرؤية العالمية لمجتمعات دامجة ومنصفة.

وتدعو مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، جميع الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية وأولياء الأمور والمختصين، للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، والتفاعل مع محاوره وتوصياته المستندة إلى مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.