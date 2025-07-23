اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

0 نشر
0 تبليغ

«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وقال «المركز» في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 47.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا