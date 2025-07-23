«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.

وقال «المركز» في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 47.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 47.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 47.7 °C in Mezaira (Al Dhafra region) at 14:15 UAE Local time. pic.twitter.com/pXNdaiQ8WS — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 23, 2025

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)