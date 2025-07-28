جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أميركا والصين

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد ممثلون من الصين والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة السويدية ستوكهولم جولة جديدة من المحادثات التجارية، على أمل أن تفضي إلى تمديد مهلة تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وانطلقت هذه الجولة الثالثة من المحادثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بقيادة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في مبنى "روزنباد" حيث مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الذي استقبل الوفدين، بحسب ما أفاد صحافيون.

وهي ثالث جولة محادثات بين بكين وواشنطن بعد جولتين في جنيف في مايو ولندن في يونيو، أتاحتا وقف التصعيد في الخلافات التجارية بين البلدين.

ويعقد اللقاء في بداية أسبوع حاسم لسياسة دونالد ترامب التجارية، مع حلول موعد الأول من أغسطس المحدد لدخول الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي على كبار الشركاء التجاريين لبلاده حيز التنفيذ.

وتسعى المفاوضات بين البلدين إلى تمديد المهلة لمدة 90 يوما التي أقرت في مفاوضات جنيف في مايو، ووضعت حدا لتدابير متبادلة بين ضفتي المحيط الهادئ أوصلت الرسوم الجمركية إلى 125% على المنتجات الأميركية و145% على المنتجات الصينية.

ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي أكدت، أمس الأحد، أن من المفترض تمديد الهدنة لتسعين يوما إضافية.