اعتقال 14 فلسطينيًا.. استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 صباحاً كتب شريف احمد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 14 فلسطينيًا.

فيما واصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية والخليل، واعتقلت 14 مواطنًا بزعم أنهم "مطلوبون".

هجوم مستوطنين متطرفين

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون متطرفون بلدة الطيبة شرق رام الله، وأضرموا النار في مركبتين بشكل متعمد، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران أحد المنازل، بحسب ما أفاد به مجلس بلدي الطيبة.

كما استولى مستوطنون، على أراض جديدة في خربة نبع غزال بمنطقة الفارسية في الأغوار الشمالية المحتلة.



وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين سيجوا مساحات إضافية قرب خيام المواطنين في التجمع البدوي، في خطوة تهدف إلى منعهم من الوصول إلى المراعي، تمهيدًا للاستيلاء عليها ضمن مخططات استيطانية توسعية.وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تشمل حملات مداهمة واعتقال واستيلاء على الأراضي وتخريب ممتلكات، في انتهاك مستمر للقانون الدولي والإنساني.