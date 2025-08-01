الامارات | افتتاح مخرج جديد إلى شارع رأس الخور في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح مخرج جديد من الشارع التجميعي للمركبات القادمة من شارع المركز المالي باتجاه شارع رأس الخور، بالقرب من تقاطع بوكدرة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن هذا التحسين يأتي ضمن خطة الحلول المرورية السريعة التي تنفذها الهيئة بهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ورفع انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، وتحديداً منطقة رأس الخور، التي تعد من المناطق الحيوية المجاورة للعديد من المشاريع التطويرية والمناطق التجارية والصناعية.

ويُعد هذا المخرج امتداداً لسلسلة من التحسينات المرورية التي نفذتها الهيئة أخيراً في منطقة رأس الخور، ومن أبرزها توسعة المخرج رقم 25 بطول 500 متر من شارع رأس الخور إلى شارع الخيل في الاتجاه المؤدي إلى شارع الميدان، حيث تم تحويله من مسار واحد إلى مسارين، ما ضاعف سعته الاستيعابية بنسبة 100% لتصل إلى 3000 مركبة في الساعة.