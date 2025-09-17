شكرا لقرائتكم خبر المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» يحتفي بتخريج أولى دفعاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» حفله السنوي الأول لتخريج طلابه، وذلك في حديقة الابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين، ومشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والفني في المملكة.

واحتفى المعهد خلال الحفل بتخريج 101 طالب وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من مختلف البرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها، بما في ذلك برامج التلمذة والبرامج الأكاديمية التي تعنى بمجالات مثل البناء التقليدي بالطين، وصناعة الأبواب النجدية، والنسيج التقليدي السدو، والبشت الحساوي، إلى جانب برامج الدبلوم العالي في فنون الزخارف التقليدية، وتطوير المنتجات، والتراث الرقمي.

وألقى نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، كلمة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد - بالنيابة - عبر فيها عن اعتزازه بهذه المناسبة، وعدها خطوة مهمة في تمكين الكوادر الوطنية في مجال الفنون التقليدية، مؤكدا أن هذه الانطلاقة تجسد توجه المملكة نحو بناء صناعة متكاملة تبرز الفنون التقليدية بروح أصيلة ورؤية معاصرة، وتمكن الموهوبين من لعب دور ثقافي واقتصادي فاعل محليا ودوليا.

من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية للمعهد الدكتورة سوزان اليحيى، إلى أن حفل التخرج يمثل لحظة وطنية مهمة تتجلى فيها ثمار العمل الجاد والرحلة التعليمية الحافلة بالمعرفة والتجربة والابتكار، مؤكدة أن الخريجين والخريجات يمثلون اليوم رسلا للفنون التقليدية نحو الأجيال القادمة.

ويأتي الحفل ضمن المبادرات الاستراتيجية التي يطلقها المعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث» ضمن جهوده في التعليم والتدريب والتوثيق والتمكين، انطلاقا من رسالته في إبراز الهوية الوطنية ونقل الفنون التقليدية وتطويرها عبر الأجيال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الثقافي.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليا وعالميا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، والمساهمة في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.