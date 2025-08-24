مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للهجرة في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت بريطانيا، مواجهات عاصفة بين معارضين ومؤيدين للمهاجرين في تظاهرات متفرقة، فيما تسابق الحكومة الزمن للتعامل مع تداعيات حكم قضائي يجبر أحد الفنادق في ضاحية بلندن على إخلاء طالبي لجوء. ومثل القرار مشكلة جديدة للحكومة التي تكافح للحد من الهجرة غير النظامية والوفاء بالتزاماتها تجاه إيواء طالبي اللجوء.

باتت الهجرة قضية سياسية ساخنة في دول الغرب التي تحاول التعامل مع تدفق المهاجرين الساعين إلى حياة أفضل هربا من الحروب والفقر وتغير المناخ.

مظاهرة معارضة لطالبي اللجوء

أما في بريطانيا، فيتركز الجدل على المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب مكتظة يديرها مهربون، إلى جانب تزايد التوترات حول إيواء عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على نفقة الدولة البريطانية. وللمساعدة في حل الأزمة، أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، أنها ستسرع النظر في طعون اللجوء بما قد يؤدي إلى ترحيل المزيد من المهاجرين، إضافة إلى تسريع البت في القضايا المتراكمة.