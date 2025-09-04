محمد بن سعود يستقبل وفد «رأس الخيمة للشباب» و«فريق المرعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، كلاً على حدة، وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد برئاسة إبراهيم محمد الجيري، وفريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية - فئة 40 قدماً، الذي أقيم في 23 مايو الماضي، بقيادة النوخذة نواف أحمد المرعي.

وجاء لقاء وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد، في إطار حرص سموه على دعم مسيرة الشباب، وتعزيز دورهم الريادي في خدمة الوطن والمجتمع، إدراكاً من سموه بأنهم عماد الوطن وركيزة مستقبله المشرق.

واستعرض وفد المجلس، خلال اللقاء، خطط المجلس واستراتيجياته، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب ورؤية إمارة رأس الخيمة في التنمية المستدامة.

سباق دلما

خلال لقائه فريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية - فئة 40 قدماً، أشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة، بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي بالرياضات التراثية، التي تجسد الموروث الثقافي والإنساني المستدام الذي تزخر به الدولة.