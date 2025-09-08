برعاية محمد بن راشد.. "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال" يطلق دورته الـ 11

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أطلق "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال" اليوم ، دورته الحادية عشرة، بهدف إعداد الجيل القادم من القادة العالميين بفندق "ون أند أونلي ون" زعبيل، بمشاركة 26 شريكاً من 18 دولة.

جاء اختيار المجموعة الدولية من الشركاء بعد منافسة شديدة بين 6660 متقدماً من 146 دولة، على أن تضم مجموعة هذا العام شركاء من البرازيل، والصين، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وكازاخستان، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ويسلط هذا الاهتمام القوي والمزيج المتنوع الضوء على النظام البيئي القائم على الابتكار واقتصاد النمو في دبي، مما يجذب الشباب المهنيين إلى مدينة دبي للاستفادة من برامجها وبنيتها التحتية ومما توفره من بيئة مثالية لتطوير مهاراتهم ليصبحوا قادة عالميين في المستقبل.

يُعد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، فريدا من نوعه، وهو ممول بالكامل لمدة تسعة أشهر، ومُخصص لخريجي الجامعات المتفوقين، ليخوضوا تدريباً عالمي المستوى في مجالات الاستراتيجية، والأعمال والقيادة.

ويُقدم البرنامج للشركاء تجربة مثالية، مهنياً وثقافياً، في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، ومركزاً للمواهب العالمية.

استقطب البرنامج على مدار العقد الماضي، 313 شريكاً من 53 دولة، من بينهم 56 مواطناً إماراتياً.

ومن خلال شركاء رئيسيين في الصناعة مثل طيران الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، و"دناتا"، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يقدم الخريجون مشاريع استشارية واقعية لدعم بعض المؤسسات الرائدة في دبي، مما يوفر على هؤلاء الشركاء أكثر من 30 مليون دولار من رسوم الاستشارات وحدها، ويسلط الضوء على التأثير الحقيقي لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في مسيرة الخريجين.

وقال رامي توفيق، مدير برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال:"مع ترحيبنا بالدفعة الحادية عشرة من البرنامج، نسعد بقدرتنا على استقطاب شركاء متميزين من جميع أنحاء العالم، ممن ينتمون إلى خلفيات متنوعة، ويُظهرون جميعًا تفوقاً أكاديمياً والتزاماً بالنمو المهني ورغبةً في إحداث تأثير إيجابي في عالم الأعمال والمجتمع والسياسة ، تُمثل هذه المجموعة جيلًا استثنائيًا من قادة المستقبل، وستُهيئهم تجربتهم في دبي للقيادة بعزيمة، وشغف وابتكار،ونواصل التزامنا بتجاوز حدود التطوير المهني، وتبادل وجهات النظر العالمية، ومع معدل قبول يبلغ حوالي 0.5%، رسّخ برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، مكانته كواحد من أكثر برامج الخريجين تأثيراً في العالم.

وقالت آمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي إن برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال أُطلق برعاية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليُجسّد قوة الشراكة وأهميتها من خلال جمع نخبة من المواهب العالمية الاستثنائية مع أبرز المؤسسات الرائدة في دبي، وفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، نؤمن بأن الأسس القانونية الراسخة تقوّي الثقة، وتُحفّز الاستثمار، وتُلهم الابتكار، ويسرّنا أن ندعم هذه المبادرة وأن نشهد هذه الدفعة الجديدة وهي تبني وتطوّر على إرث من سبقها.