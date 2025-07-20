شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج صعب تقول شكرا.. اعرف طريقتهم في التعبير عن الامتنان والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الكثير من الأشخاص على التعبير عن امتنانهم للآخرين سواء عند تقديم خدمة لهم أو مساعدتهم في أي شيء لكن على النقيض الآخر هناك أشخاص يجدون صعوبة في التعبير امتنانهم للآخرين وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " Times of India ".

أبراج تجد صعوبة في التعبير عن امتنانهم للآخرين برج الثور:

يُعرف مولود برج الثور بشخصيته العملية وحبه للشعور بالراحة، و يُظهر تقديره للآخرين من خلال تقديم الهدايا أو من خلال القيام بأشياء للشخص الذي يقدره، بدلاً من الكلمات، لذلك غير متوقع أن يقول "شكراً" لأحد.

برج العذراء:

غالبًا ما يكون برج العذراء متحفظًا وقد لا يُعبر عن مشاعره بسهولة و قد يُظهر امتنانه للآخرين من خلال تقديم مساعدة مُفصّلة أو تذكّر أمور صغيرة، ولكن ليس دائمًا بذكر كلمة "شكرًا" مباشرةً.

برج الجدى:

غالبًا ما يُنظر إلى مواليد برج الجدي على أنهم عمليون ومتحفظون، و قد يُظهرون امتنانهم بالأفعال وليس بالأقوال، وقد يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بشكل علني.



التعبير عن الامتنان للآخرين