شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تتخلص من الأشخاص "التوكسيك" بذكاء.. برج السرطان بيعرف يحط حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم العلاقات الإنسانية، لا تقل الصداقات أهمية عن العلاقات العاطفية، بل قد تكون أكثر عمقًا واستمرارية في بعض الأحيان. لكنها، شأنها شأن أي علاقة، قد تمر بمنعطفات تؤدي إلى تحول الصديق من مصدر دعم إلى عبء نفسي أو طاقة سلبية. وهنا تظهر فئة نادرة من الأشخاص تُجيد إنهاء هذه العلاقات السامة بحكمة وهدوء، دون صدامات أو جراح مفتوحة. بعض الأبراج الفلكية يُجيد أصحابها هذا النوع من الانسحاب الذكي، كما أشار خبير الطاقة والفلك سليمان سماحة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

برج الميزان.. الانسحاب بصمت بعد إشارات واضحة لا يفضل مواليد برج الميزان المواجهات الحادة أو النهايات الصاخبة، لكنهم يبرعون في توصيل رسائل غير مباشرة تدل على رغبتهم في الابتعاد. يقللون اللقاءات تدريجيًا، يخفضون التفاعل، ويتركون مسافة تتسع بمرور الوقت حتى تختفي العلاقة بسلاسة. هم لا ينسحبون فجأة، بل يختارون السلام الداخلي على الفوضى المحتملة.

برج الدلو.. القرار حاسم والرحيل غير قابل للنقاش يتميز مواليد برج الدلو باستقلالهم العاطفي وتفكيرهم التحليلي. لا يترددون في مغادرة أي علاقة يشعرون أنها تُقيد حريتهم أو تُرهقهم نفسيًا. لا يشرحون كثيرًا، ولا يطلبون تفهمًا. ينسحبون بقرار داخلي نهائي، قد يبدو قاسيًا للبعض، لكنه نابع من احترامهم لذواتهم.

برج العذراء.. نهاية مدروسة بلا ضجيج لا يتعامل برج العذراء مع العلاقات بعشوائية، بل يُجري تقييمًا منطقيًا قبل اتخاذ قرار الانسحاب. يلاحظ التفاصيل الصغيرة، ويجمع مؤشرات النهاية بهدوء. حين يُقرر الرحيل، يكون قد راجع نفسه مرات عديدة، ويغادر بهدوء ولباقة دون أن يُسبب أذى للطرف الآخر.



برج الجدي.. صامت لكن حاسم يعرف برج الجدي كيف يُغلق الأبواب دون صوت. لا يثير جدلًا، ولا يبحث عن مبررات، بل يتخذ القرار ويركز على المستقبل. يبدو باردًا في وداعه، لكن الحقيقة أنه يحترم العلاقات حتى لحظة النهاية، ويختار المغادرة دون أن يخلف وراءه فوضى أو صراعًا.



برج السرطان.. رغم العاطفة يعرف متى يضع حدًا يُعرف مواليد برج السرطان برقتهم وارتباطهم العاطفي القوي، لكن حين يشعرون بالخذلان أو الأذى العميق، يتخذون قرار الانسحاب، حتى لو كلفهم ألمًا داخليًا. يُفضلون ترك رسالة وداع ناعمة، ثم يختفون دون رجعة، لأنهم يدركون أن البقاء أحيانًا يؤذي أكثر من الرحيل.



التخلص من الصداقات السامة