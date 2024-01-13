شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مرشح الحزب الحاكم في تايوان بالانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

تنديد صيني

الدمام - شريف احمد - فاز لاي تشينغ-تي، مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية التي أجريت اليوم السبت والتي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام.وبهذه النتيجة يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.في الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين مرارًا وتكرارًا بالمرشح الرئاسي الأبرز في تايوان ووصفته بأنه انفصالي خطير، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها. ويقول لاي إنه ملتزم بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم أنها رصدت مجددًا مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان، وحلق أحدها فوق تايوان نفسها.ونددت الوزارة بسيل المناطيد التي رُصدت فوق المضيق في الشهر الماضي، ووصفتها بأنها حرب نفسية وتهديد لسلامة الطيران.