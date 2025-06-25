استشهاد 23 فلسطينيًا في قطاع غزة والقدس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 23 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي الليلة الماضية واليوم، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة والقدس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين.

وفي مدينة القدس المحتلة، استشهدت سيدة مسنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم شعفاط، ترافق ذلك مع مداهمة عدد من المنازل.

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