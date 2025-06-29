ألمانيا تدعم إسرائيل وتسعى لشراكة معها في الدفاع الإلكتروني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم (الأحد)، إن بلاده تهدف إلى تأسيس مركز أبحاث إلكتروني مشترك مع إسرائيل وتعزيز التعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في البلدين، وفق ما ذكرته «وكالة رويترز للأنباء».

وتتطلع ألمانيا، وهي من بين أوثق حلفاء إسرائيل في أوروبا، بشكل متزايد للاستفادة من خبرات إسرائيل الدفاعية، في الوقت الذي تعزز فيه قدراتها العسكرية ومساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة ما يُعتقد أنها تهديدات متزايدة من روسيا والصين.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن دوبرينت قوله خلال زيارة لإسرائيل: «لا يكفي الدفاع العسكري وحده في هذا المنعطف الأمني، فمن الضروري أيضاً إجراء تحديث كبير في الدفاع المدني لتعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة».

ووصل دوبرينت، الذي عيَّنه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، الشهر الماضي، إلى إسرائيل، أمس السبت.

ووفقاً لتقرير «بيلد»، حدد دوبرينت خطة من 5 نقاط تهدف إلى تأسيس ألمانيا لما سَمّاها «قبة إلكترونية» في إطار استراتيجيتها للدفاع الإلكتروني.

وأعرب وزير الداخلية الألماني أثناء زيارته لموقع تعرض لضربة صاروخية إيرانية قرب تل أبيب، عن دعمه لإسرائيل. وقال خلال وجوده قرب أنقاض مبنى في مدينة بات يام جنوب تل أبيب تعرض لضربة إيرانية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم 3 أطفال: «يجب أن نعزز دعمنا لإسرائيل».

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة الوزير الألماني بأنها «بادرة تضامن»، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران.

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