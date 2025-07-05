أكثر من 215 ألف إجراء صحي في مركز المراقبة بمطار الأمير نايف خلال النصف الأول من 2025م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في منطقة القصيم (215,634) إجراءً صحيًّا خلال النصف الأول من عام 2025م، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتطبيق الاشتراطات الصحية الدولية، وضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار.

وتنوعت الإجراءات المُنفّذة لتشمل (180,273) فحصًا بصريًّا وحراريًّا، و(31,580) إجراءً مرتبطًا بالاشتراطات الصحية الدولية، إلى جانب (2,894) مراجعةً طبيةً في العيادة المُخصّصة داخل المطار، و(651) إجراءً طبيًّا وقائيًّا شمل التطعيمات واللقاحات.

وباشر المركز (77) حالًة طارئًة، جرى التعامل معها وفق بروتوكولات الاستجابة السريعة، إضافةً إلى تنفيذ (9) عمليات نقلٍ إسعافٍيّ إلى المرافق الطبية.

وشملت الإجراءات الأخرى (150) فحصًا تنفسيًّا، دعمًا لجهود الترصُّد الوبائي والكشف المبكّر عن الأمراض المُعدية.

وأكّد تجمّع القصيم الصحي أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الصحة العامة، ورفع الجاهزية للاستجابة لأيّ طارئٍ صحيٍّ، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية في المنافذ الحدودية، بما يضمن بيئةً صحيةً وآمنةً للمسافرين والعاملين.

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